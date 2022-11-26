Aile destek yardımı ödeme tarihi merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımlar Aralık ayında hangi gün yatacağı internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Bilindiği üzere ihtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından faydalanabiliyor. Kasım ödemeleri 8'inde yatırılmıştı. Gözler bu kez Aralık ayı Aile destek ödemelerinde! Peki Aralık Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022 ve sorgulama ekranı-LİSTESİ!
ARALIK AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile sosyal yardım ödemelerinin ilk hafta yatırılması bekleniyor. Kasım ayında ödemeler 8'inde hesaplara geçmişti. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde güncellenecektir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Aile Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdelemişti.
Öte yandan Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.