Aralık Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

Aile sosyal yardım paraları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca geri ödemesiz yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılabileceğini belirtmişti. Başvuruda bulunmak isteyenler ve başvurularını tamamlayanlar ödeme tarihlerini ve diğer detayları araştırıyor. Peki Aralı ayı Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!
ARALIK AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile sosyal yardım ödemelerinin ilk hafta yatırılması bekleniyor. Kasım ayında ödemeler 8'inde hesaplara geçmişti. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde güncellenecektir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Aile Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdelemişti.
Öte yandan Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.