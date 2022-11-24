TCMB faiz indirimi yapacak mı? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro...

TCMB Para Politikası Kurulu için geri sayım sona eriyor. Kritik toplantı 24 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek ve kasım ayı faiz kararı belli olacak. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz indirimi yapacak mı? İşte tüm detaylar haberimizde!
Ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.
24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, ekonomistlerin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.