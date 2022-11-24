Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz tek haneye inecek mi?

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri geride bırakarak yüzde 1 artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,6'yla Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi 56,8'e yükselerek öngörüleri geride bırakırken, yeni konut satışları tahminlerin aksine yüzde 7,5 arttı.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlenirken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 60 baz puanla 2000'den bu yana en güçlü sinyali veriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor. Fed'in şubat toplantısında ise 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmelere devam ederken, birlik üyeleri 70 dolarlık tavan fiyat için henüz anlaşmaya varamadı. Buna karşın, Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde artan resesyon riskiyle düşüş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,8 değer kaybetmesinin ardından yeni günde önceki kapanış fiyatının yüzde 0,3 üzerinde 84,9 dolardan işlem görüyor.

Dün, bu gelişmelerle New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,59, Nasdaq endeksi yüzde 0,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. New York borsası bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretleri de çoğalmaya devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin tamamı 50'nin altındaki seyrini sürdürerek ekonomide yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri artan resesyon endişeleri karşısında "ultra şahin" duruşlarını korurken, dün yüzde 1 değer kazanan avro/dolar paritesi, 1,0440 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak ECB toplantı tutanaklarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, tutanaklarda "ultra şahin" politikaların ne kadar daha devam edeceğine yönelik işaretlerin aranacağını kaydetti.