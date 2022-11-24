Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz tek haneye inecek mi?

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.
ABD'deki pozitif seyir yeni günün açılışında Asya borsalarına da taşınırken, Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Çin borsası negatif ayrışıyor.
Dün, Çin Merkez Bankası (PBoC) bankalarının rezerv yeterlilik oranını düşürebileceğini ve ekonomiyi destekleyici adımların yoğunlaşabileceğini bildirdi. Söz konusu güvercin yönlendirmelere karşın ülkede devam Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin devam etmesiyle artan risk algısı Çin pay piyasalarını baskılıyor.
Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi PMI 49,4'le Ocak 2021'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altına inerek, imalat sanayinde daralmaya işaret ederken, öncü endeks 97,5'e çıktı.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkardı.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.
Yurt içinde, gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürelerek yüzde 9,0'a çekileceğini tahmin ediyor.
BIST 100 endeksi dün yüzde 1,54 yükselerek 4.854,16 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.864,81 puana taşıdı.
Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6191'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6140'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi
12.00 Almanya, kasım ayı Ifo iş dünyası endeksleri
14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları