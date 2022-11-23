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    • Ekonomi
    • 23.11.2022 08:05
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    • 23.11.2022 08:05
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    E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? turkiye.gov.tr: BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI

    E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? | turkiye.gov.tr BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI | BES ve şahıs ödemeleri Takasbank ile nasıl çekilir?

    E-devlet'te binlerce liranız kalmış olabilir. Hemen TCKN ve şifrenizle giriş yaparak kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Peki e-devlet birikmiş para nasıl çekilir? İşte detaylar...

    E-DEVLET BES PARASI SORGULAMA EKRANI

    BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

    Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.

    BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİNDE PARA İADESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?

    Bireysel emeklilik iptalinde para iadesi ortalama 10-15 iş gününde yapılmaktadır.

        BES İPTAL TELEFON NUMARALARI

        AkbankBES İptali: 444 25 25

        ING BES iptali: 444 1 666

        Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

        Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

        Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

        Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

        TEB BES iptali: 0850 200 0 666

        Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

        Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

        Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

        Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

        İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

        HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

        AvivaSA: 444 11 11

        Anadolu Hayat: 0850 724 55 00
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        Haberler Ekonomi E-devlet birikmiş para çekme nasıl yapılır? turkiye.gov.tr: BİRİMİŞ PARA SORGULAMA EKRANI
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