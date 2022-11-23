Özsu Balık halka arz işlemine dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Özsu Balık halka arz talep toplama süreci başladı. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Peki, ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir?
ÖZSU HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özsu halka arz sonuçlarının 28 Kasım Pazartesi açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖZSU BALIK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Özsu Balık hissesinin 28 Kasım haftasında işlem görmesi bekleniyor.