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    • Ekonomi
    • 23.11.2022 16:56
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    • 23.11.2022 16:56
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    ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir?

    Özsu Balık halka arz işlemlerine dair bilgiler son günlerin en çok merak edilenleri arasındaki yeni alıyor. SPK tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Özsu Balık'ın ilk halka arzı onaylandığı belirtilmişti. Başvuru yapanlar sonuç tarihini merak edip araştırmaya başlandı. Peki, ÖZSU Balık borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Özsu Balık halka arz işlemine dair detaylar merakla araştırılmaya başlandı. Özsu Balık halka arz talep toplama süreci başladı. Şirketin borsada ne zaman işlem göreceği merak konusu oldu. Peki, ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir?

    ÖZSU HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özsu halka arz sonuçlarının 28 Kasım Pazartesi açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    ÖZSU BALIK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Özsu Balık hissesinin 28 Kasım haftasında işlem görmesi bekleniyor.
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        Haberler Ekonomi ÖZSU Balık halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz hisse kodu nedir?
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