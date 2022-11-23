Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz indirimi yapacak mı? Piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro...

Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yapılacak açıklamaya odaklanıldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte detaylar...
Ekonomistlerin tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmeye devam etmesini bekliyor.
24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, ekonomistlerin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.