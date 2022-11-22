Bakanlık duyurdu! Darphane altın sertifikası nasıl alınır? || Halka arz tarihleri || Darphane sertifikası ne zaman işlem görecek?

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin Altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak.Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.