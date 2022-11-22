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    • Ekonomi
    • 22.11.2022 13:12
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    • 22.11.2022 13:12
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    Bakanlık duyurdu! Darphane altın sertifikası nasıl alınır? || Halka arz tarihleri || Darphane sertifikası ne zaman işlem görecek?

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Darphane sertifikası arz edilecek. Yapılan açıklamnada 0,995 saflıkta 5 bin kilogram altın karşılığında Darphane sertifikası halka arz edilecek. Peki, Darphane altın sertifikası nasıl alınır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Darphane altın sertifikası nasıl alınır?

    Borsa İstanbul'da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Darphane sertifikası halka arz edilecek.

    DARPHANE SERTİFİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE?

    Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arz edilecek her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altına dayalı 500 milyon adet Darphane sertifikası 21 Kasım tarihinden itibaren Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda satışa sunulacak ve işlem görmeye başlayacak.

    İşlem sırasında baz fiyata uygulanacak fiyat marjı yüzde 5, maksimum emir büyüklüğü 1 milyon TL olacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Darphane'nin 5 tona kadar "darphane sertifikası" halka arzına Ağustos ayında onay vermişti.

        DARPHANE SERTİFİKASI NEDİR?

        0,995 saflıkta 5 ton altın ihraç tavanı kapsamında her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil edecek vadesiz olarak ihraç edilen ve sahibine Sermaye Piyasası Aracı Notu ve ilgili İhraçcı Bilgi dökümanı ile özet kapsamında fiziki altına dönüşüm imkanı tanıyan sermaye piyasası aracıdır.

        Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

        Böylece vatandaşlarımızın tasarruf seçenekleri genişleyeceği gibi Hazine'nin Altın rezervlerinin üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı yeni yatırımlar için fonlaması da sağlanacak. Bu yeni tasarruf aracı ayrıca, ulusal paramız Türk Lirası'nın değerinin korunmasına da yardımcı olacak.Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda bugünden itibaren doğrudan işlem görmeye başlayacak altına dayalı sertifikaların tüm vatandaşlarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz.
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