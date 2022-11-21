Özsu Balık halka arz başvuruları hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyor. Son günlerde konu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Özsu Balık için başvuru yapacak olanlar özellikle "Özsu Balık halka arz eşit mi oransal mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eşit mi, oransal mı? İşte detaylar!
ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33% olarak belirlendi.
Talep Toplama Tarihleri : 22 - 23 Kasım 2022
Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.
ÖZSU BALIK HALKA HİSSE KODU NE?
Özsu Balık'ın hisse kodu #OZSUB olarak açıklandı.