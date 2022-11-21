Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Promosyonun artmasından sonra ise emekliler, Ziraat Bankası emekli promosyonu yeni tutarını sık sık aratıyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası yeni promosyon ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
💸3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
💸3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
💸7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
💸10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyonu için başvuruları 18 Ekim tarihinde başladı ve promsoyon ödemeleri ise 1 Kasım tarihi itibari ile başlayacak.