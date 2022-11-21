Belediye şirket işçilerine kadro ne zaman verilecek? Taşerona kadro son durum ne? Sözleşmeli öğretmene kadro verilecek mi? 4B'liler...

TAŞERONA KADRO SON DURUM

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde kamudaki taşeron işçilere ilişkin gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM

Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO SON DURUM

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde taslak metin hazırlandı. Yapılacak son müzakerelerden sonra düzenleme Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamuda 4B kadrosunda çalışan sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal ve mali haklara kavuşmuş olacak.