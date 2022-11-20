Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? ÖDEME TAKVİMİ!

Sağlık Bakanlığı teşvik ödemesi ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? İşte detaylar...
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.