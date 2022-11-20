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    • Ekonomi
    • 20.11.2022 14:50
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    • 20.11.2022 14:50
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    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? ÖDEME TAKVİMİ!

    Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Konuyla ilgili Sabğlık Bakanı Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, gözler de ödeme tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI?

    Sağlık Bakanlığı teşvik ödemesi ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? İşte detaylar...

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca ya da Sağlık Bakanlığı'ndan henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

    Tarih açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

    SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?

    Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.



        Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

        Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi YATTI MI? Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ne zaman yatacak, kimler alabilecek? ÖDEME TAKVİMİ!
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