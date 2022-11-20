Kasım ayı enflasyon oranı YÜZDE KAÇ 2022? Kasım ayı enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı?

KİRA ARTIŞ ORANI...

Kasım ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için aralık ayı öncesi son tabloyu gösterecek.

PİYASA KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre, yıl sonu büyüme beklentisi Kasım ayı anket döneminde bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 5,1 olarak kaldı. Dolar kuru tahmini ise 19,82 TL'den, bu anket döneminde 19,54 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.