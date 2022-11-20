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    • Ekonomi
    • 20.11.2022 00:40
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    • 20.11.2022 06:58
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    En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? EYT emekli maaş hesaplama TABLOSU!

    EYT düzenlemesi Aralık ayında Meclis'te! EYT ile emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? İşte EYT düzenlemesinde maaş hesaplaması!

    EN DÜŞÜK EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    EYT'DE SON DAKİKA | EYT düzenlemesi Ocak ayında uygulamaya girecek. İlk etapta 1,5 milyon kişinin EYT'li olacağı bilgisi paylaşıldı. Peki En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? İşte EYT maaş hesaplama TABLOSU!

    EN DÜŞÜK EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağını, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceğini ifade etti.

    EYT'lilerin maaşlarını prim günleri belirleyecek. Örneğin; 5000 prim gün sayısı ile emekli olan bir vatandaş 3500 TL maaş alabilecek. 9.000 gün prim sayısı olan bir emekli ise daha yüksek bir maaş alacak.

    Şu anda, en düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 TL taban maaşa sahip.

    EYT'liler de aynı miktarlardan faydalanabilecek. Ancak 2023 yılında emeklilere yapılacak zamla bu miktar daha yükselebilecek.

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    EYT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu ve emeklilerin ne kadar zam alacağı hesaplandı.

        Önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon hiç artmasa bile emeklinin en düşük maaşı 3.500 TL'den 3.879 TL'ye yükseltilecek. Ayrıca enflasyona göre ek zam da gündeme gelebilecek.

        EYT'liler de aşağıdaki artışlardan etkilenecek ve bu tabloya göre maaş alabilecek. Maaşlar prim gün sayısına göre hesaplanacak.

        Emeklilerin 4 aylık enflasyona göre maaşları şu şekilde olacak:

        Güncel maaş: 3600 TL
        Yeni maaş: 3990 TL

        Güncel maaş: 3700 TL
        Yeni maaş: 4101 TL

        Güncel maaş: 3800 TL
        Yeni maaş: 4212 TL

        Güncel maaş: 3900 TL
        Yeni maaş: 4323 TL

        Güncel maaş: 4000 TL
        Yeni maaş: 4434 TL

        Güncel maaş: 4100 TL

        Yeni maaş: 4544 TL
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        Haberler Ekonomi En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? EYT emekli maaş hesaplama TABLOSU!
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