Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.11.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2022 10:25
    ABONE OL

    Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

    Merkez Bankası toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK Toplantısı ile faiz kararı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını belirli tarihlerde açıklıyor. Son karar Ekim ayında yapılan toplantının ardından açıklanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında son bilgiler...

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

    Merkez Bankası faiz toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı netleşmiş olacak. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İşte merak edilenler!

    KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

    Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.

    SON TOPLANTIDA FAİZ İNDİ

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.

    TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, "Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.

        Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

        Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir" denildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TOGG elektriğini ŞarjetTR’den alacak
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?
            SON DAKİKA