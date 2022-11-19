CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BANKALARA TOGG İÇİN KREDİ ÇAĞRISI!

Gemlik Kampüsü açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçlerinin başladığını belirterek, Togg'un satış süreci ile ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek." diye konuştu.

"Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.