Altın yükselecek mi? Yatırım yapacaklar dikkat! Her şey yeni başlıyor! Güncel CANLI ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalardaki karışıklık sebebiyle bin TL'nin üzerine çıkan altın hareketli grafiğine devam ediyor. Dolardaki gerilemeyle 18 Kasım Cuma gününe yükselişle başlayan altın, gram fiyatıyla 1.055,21 çeyrek fiyatıyla 1.688,79 seviyelerini gördü.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
ABD merkezli Fitch Ratings bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Altın, artan durgunluk riskleri, halen devam eden Ukrayna savaşı ve doların zirve yapmasıyla desteklenmeye devam ediyor. Öte yandan, Çin ekonomisine yönelik artan iyimserlik, Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha fazla ve agresif bir şekilde artırma riskleri ve üçüncü çeyrekte enflasyonun zirve yapması altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.
ALTIN ALMANIN ZAMANI
ABD'li yatırımcı Michael Burry, altın alma zamanının geldiğini söylüyor. Burry, FTX çöküşünün ardından kripto bulaşma riskinden bahsediyor. Burry, bir tweet'te şu yorumları yapıyor:
Uzun zamandır altın alma zamanının, kripto skandallarının bulaşıcı hale geldiği zaman olacağını düşünüyordum.