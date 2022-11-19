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    • Ekonomi
    • 19.11.2022 23:18
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    • 19.11.2022 23:19
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    Altın yükselecek mi? Yatırım yapacaklar dikkat! Her şey yeni başlıyor! Güncel CANLI ALTIN FİYATLARI

    Hafta sonuna gelmeden hareketli grafiğe imza atan altın fiyatları, yeni haftaya başlamadan en merak edilen yatırım aracı oldu. Dolar, Euro ve kripto paraların arasında en güvenilir liman olarak görünen altın için yatırımcılar ‘yükselecek mi? Düşecek mi?’ sorusuna cevap arıyor.İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Altın yükselecek mi?

    Küresel piyasalardaki karışıklık sebebiyle bin TL'nin üzerine çıkan altın hareketli grafiğine devam ediyor. Dolardaki gerilemeyle 18 Kasım Cuma gününe yükselişle başlayan altın, gram fiyatıyla 1.055,21 çeyrek fiyatıyla 1.688,79 seviyelerini gördü.

    ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

    ABD merkezli Fitch Ratings bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    Altın, artan durgunluk riskleri, halen devam eden Ukrayna savaşı ve doların zirve yapmasıyla desteklenmeye devam ediyor. Öte yandan, Çin ekonomisine yönelik artan iyimserlik, Fed'in faiz oranlarını piyasanın beklediğinden daha fazla ve agresif bir şekilde artırma riskleri ve üçüncü çeyrekte enflasyonun zirve yapması altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

    ALTIN ALMANIN ZAMANI

    ABD'li yatırımcı Michael Burry, altın alma zamanının geldiğini söylüyor. Burry, FTX çöküşünün ardından kripto bulaşma riskinden bahsediyor. Burry, bir tweet'te şu yorumları yapıyor:

    Uzun zamandır altın alma zamanının, kripto skandallarının bulaşıcı hale geldiği zaman olacağını düşünüyordum.

        UZUN VADEDE ALTIN ALINIR MI?

        Klasik yatırımlar değer kaybetse bile altının değerini koruma olasılığı yüzyıllar boyunca gelen tecrübeyle sabittir. Ayrıca yine yüzyılların tecrübesiyle altın sürekli değerini korumuştur ve bu nedenle uzun vadeli yatırım için idealdir.

        ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE ARTAR?

        Örneğin dünyada ons fiyatı artarken, dolar Türk Lirası karşısında sabit kalırsa altının gram fiyatı artar. Aynı zamanda yine ons ya da artış gösterirken dolar, TL karşısında değer kazanırsa yine gramın fiyatı artar.

        ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTTI?

        Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi ile altın fiyatlarında büyük artış görülmüştür. Dünyada yıllık ortalama fiziksel altın talebi 4,000 ton civarında olup altın fiyatının belirlenmesinde çok daha yüksek hacimlerin geçtiği vadeli piyasalar etkili olmaktadır.

            ÇEYREK ALTIN YATIRIM OLUR MU?

            Çeyrek altın daha çok küçük yatırımcılara hitap etmektedir. Düşük bütçeler ile yatırım yapma imkanı sağlar. Piyasada bulunurluğu oldukça yüksektir.

            CANLI ALTIN FİYATLARI
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            Haberler Ekonomi Altın yükselecek mi? Yatırım yapacaklar dikkat! Her şey yeni başlıyor! Güncel CANLI ALTIN FİYATLARI
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