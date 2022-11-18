Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Merkez Bankası toplantısı ile açıklanacak faiz kararı için geri sayım başladı. Bu ay gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK Toplantısı ile faiz kararı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını belirli tarihlerde açıklıyor. Son karar Ekim ayında yapılan toplantının ardından açıklanacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında son bilgiler...
KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.
Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.
SON TOPLANTIDA FAİZ İNDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, "Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.