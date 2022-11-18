En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? EYT emekli maaş hesaplama TABLOSU!

EYT'DE SON DAKİKA | EYT düzenlemesi Ocak ayında uygulamaya girecek. İlk etapta 1,5 milyon kişinin EYT'li olacağı bilgisi paylaşıldı. Peki En düşük EYT maaşı ne kadar, kaç TL olacak? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır? İşte EYT maaş hesaplama TABLOSU!
EN DÜŞÜK EYT MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarının aranacağını, bu çerçevede 5000 prim gün sayısı + kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini yerine getirmiş olanların yaş şartı aranmadan emekli olabileceğini ifade etti.
EYT'lilerin maaşlarını prim günleri belirleyecek. Örneğin; 5000 prim gün sayısı ile emekli olan bir vatandaş 3500 TL maaş alabilecek. 9.000 gün prim sayısı olan bir emekli ise daha yüksek bir maaş alacak.
Şu anda, en düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 TL taban maaşa sahip.
EYT'liler de aynı miktarlardan faydalanabilecek. Ancak 2023 yılında emeklilere yapılacak zamla bu miktar daha yükselebilecek.
EYT MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu ve emeklilerin ne kadar zam alacağı hesaplandı.