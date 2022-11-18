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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 07:57
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    • 18.11.2022 08:10
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    Bilişim ihracatı Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor

    Son dakika haberi! Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul'da hizmet ihracatıyla devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi"nde bugüne kadar verilen teşvikler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırılacak.

    takvim.com.tr
    Bilişim ihracatı masaya yatırılıyor

    Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği; bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi" ile devam ediyor.



    Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak Zirve'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

    "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu ilk panele; Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, Eximbank CEO'su Ali Güney, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat katılacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör gerçekleştirecek.

        Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun yönettiği Zirve'nin ikinci paneli "Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikayeleri ve Atılacak Adımlar" başlığında olacak. Panel, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, TOGED Başkanı Ali Erkin, INSIDER Başkan Yardımcısı Kerem Bozokluoğlu ve Hitit CEO Kurucu Ortağı Nur Gökman'ın katılımıyla yapılacak.

        Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com ve Sabah TV'den canlı izlenebilecek.

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