Bilişim ihracatı Turkuvaz Medya'da masaya yatırılıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği; bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi" ile devam ediyor.
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak Zirve'de, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
"Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu ilk panele; Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, Eximbank CEO'su Ali Güney, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat katılacak. Panelin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör gerçekleştirecek.