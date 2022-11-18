Anıl Ulaş Övençoğlu yurt dışından futbol kulübü mü satın alıyor?

Futbola verdiği destek ile öne çıkan Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu'nun, yurt içinden Spor Toto Süper Lig veya Spor Toto 1. Lig'den futbol takımı almak için kolları sıvadığı konuşulurken geçtiğimiz hafta yurt dışından da Rusya ve Portekiz'de bazı takım yöneticileri ile bir araya gelip bir dizi temaslarda bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

Özellikle Rusyada şirket kurulumundan sonra çeşitli temaslarda bulunan Övençoğlu'nun yakın çevresine Türkiye'de futbolun belli bir süre sonra geleceği yerin de kulüplerin şirket olarak yönetilmesi olacağını vurguladığı belirtildi.

Realtor Global'in patronunun kulüp satın alma hamlesiyle futbolun beşiği olan ülkelerde yatırım yaparak Türk yatırımcılarının adını en iyi şekilde duyurmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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