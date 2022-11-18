90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak. Çalışmayı biz kendi içimizde aşağı yukarı tamamladık. Bu hafta kendi aramızda özel bir toplantı yapacağız. Çalışmaya bu hafta son şeklini vereceğiz. Çalışmam tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin, "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." açıklamasında bulundu.

"GEÇMEYEN BİR GEÇİCİ İŞÇİLİK SORUNU VAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin;