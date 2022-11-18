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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 09:09
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    • 18.11.2022 09:09
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    100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Bugün Özel Güvenlik sınav sonuçlarına katılan adaylar için büyük gün. 30 Ekim 2022 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Özel Güvenlik sınavının sonuçları az sonra açıklanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren 100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? ÖGG sınav sonucuna nasıl, nereden bakılır? sorularına yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI...

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları sorusu son dakika olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG) sınavına binlerce kişi katıldı. Sonuçlar için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM)! Peki ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

    ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    SON DAKİKA! ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecek.

    100. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Adaylar EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçlarını https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulayabilir.

    ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.
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        Haberler Ekonomi 100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?
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