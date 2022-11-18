100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.