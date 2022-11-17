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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 08:52
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    • 18.11.2022 08:54
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    BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 2022 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa neden düştü sorusu son dakika en çok araştırılan konulardan biri oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,01 azalışla 4.574,77 puana geriledi. Peki Borsa düştü mü, neden düştü? Borsa İstanbul devre kesici nedir?

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    KASIM 2022 BUGÜN BORSADA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsadaki hareketlilik sonrası araştırmalara koyuldu. Peki Borsa düştü mü, neden düştü son dakika? 2022 Kasım Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul devre kesici nedir?

    BORSADA SON DURUM!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,01 azalışla 4.574,77 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında satıcılı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,75 puan değer kaybederek 4.574,77'ye indi. Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

    Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

    BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

    Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

    BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?
    Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.

    BORSA KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

    Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

        Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

        ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

        Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

        VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

        Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 5.257,00 puandan başladı.

        Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında, 5.257,00 seviyesinden işlem gördü.

        Dün 5.200- 5.360 arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 5.264,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise gerileyerek 5.252,75 puana indi.

            Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

            ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

            Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

            Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

            Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.220 ve 5.170 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.350 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
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            Haberler Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 2022 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...
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