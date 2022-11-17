BORSA NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 2022 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

KASIM 2022 BUGÜN BORSADA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsadaki hareketlilik sonrası araştırmalara koyuldu. Peki Borsa düştü mü, neden düştü son dakika? 2022 Kasım Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul devre kesici nedir?
BORSADA SON DURUM!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,01 azalışla 4.574,77 puana geriledi.
Günün ilk yarısında satıcılı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,75 puan değer kaybederek 4.574,77'ye indi. Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?
Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?
Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.
BORSA KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?
Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.