Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

17 KASIM 2022 BUGÜN BORSADA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ | Borsayı yakından takip eden yatırımcılar borsadaki hareketlilik sonrası araştırmalara koyuldu. Peki Borsa düştü mü, neden düştü son dakika? 17 Kasım Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul devre kesici nedir?
BORSADA SON DURUM!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 4.686,54 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 4.686,54 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,28 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01'e taşıdı.
BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?
Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?
Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.
BORSA KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?
Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.