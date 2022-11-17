Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

AN İTİBARIYLA HEKTS VE SASA, TABAN FİYATINA YAKIN İŞLEM GÖREREK EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER OLDU

Borsa İstanbul genelinde ise dün işlemlere başlayan ALFAS, bugün de tavan fiyatından işlem görerek 70,75 TL'ye ulaştı. SUMAS da güne tavan fiyatından başlayan diğer hisse olarak kazanımlarını koruyor.

Açılış sonrası Borsa İstanbul genelinde taban fiyatına kadar gerileyen diğer hisseler, BMSCH, MNDRS ve BARMA oldu.

Yurt dışı piyasalarında genel seyir negatif görünüyor. Asya endeksleri, sabah saatlerinde ortalama %1 düşüşe sahip. ABD endeksleri, dün günü ekside kapattı. Nasdaq %1,54, S&P 500 %0,83 ve Dow Jones %0,12 geriledi.

Günün ilk saatinde ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ise hafif pozitif bir harekete sahipti.