TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi CANLI İZLEME EKRANI: Eyyübiye, Harran...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuralar çekildi. Gözler bu kez Eyyübiye, Harran ilçeleri için çekilecek kuraya çevrildi. İşte TOKİ ŞANLIURFA Eyyübiye, Harran KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve kura çekimi canlı izleme ekranı!
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
TOKİ tarafından yayımlanan kura takvimine göre Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde kura çekimi 14 Kasım günü gerçekleştirildi. Eyyübiye ve Harran ilçeleri için ise kuralar 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.
İsim listeleri yayımlanmaya devam ediyor. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
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TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Vatandaşlar TOKİ Şanlıurfa kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Şanlıurfa kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ URFA KURA CANLI YAYIN: