TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi CANLI İZLEME EKRANI: Eyyübiye, Harran...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuralar çekildi. Gözler bu kez Eyyübiye, Harran ilçeleri için çekilecek kuraya çevrildi. İşte TOKİ ŞANLIURFA Eyyübiye, Harran KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ ve kura çekimi canlı izleme ekranı!