TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ! İL İL KURA TARİHLERİ!

İl İl kura tarihleri belli oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek konutlar için kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kura çekimlerinde sona yaklaşılıyor. 16 Kasım itibatiyle Şanlıurfa ve Bitlis kuraları çekildi. Gözler bu kez büyükşehirlere çevrildi. İnternet arama motorlarında 'TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!