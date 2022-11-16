Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.11.2022 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2022 11:32
    ABONE OL

    TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ! İL İL KURA TARİHLERİ!

    TOKİ kura çekimleri devam ederken İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihi merak konusu oldu. Son olarak Şanlıurfa, Bitlis, Kars, Ağrı kuraları çekildi. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kuralarda sona az kaldı. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura tavmini yayımladı. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!

    TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

    İl İl kura tarihleri belli oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek konutlar için kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kura çekimlerinde sona yaklaşılıyor. 16 Kasım itibatiyle Şanlıurfa ve Bitlis kuraları çekildi. Gözler bu kez büyükşehirlere çevrildi. İnternet arama motorlarında 'TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!

    TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    TOKİ takviminde henüzİstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekim tarihleri yer almıyor. Megakent, Başkent ve İzmir için kuraların ne zaman çekileceği ilişkin duyuru yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.

    KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2022

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

        7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

        8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

        9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

        17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut

        18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

        19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

        20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

        7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

        8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

        9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

        10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

        18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

        19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

        20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdiye kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

        İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ise bekleniyor.

        TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

        TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Ekonomi TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ! İL İL KURA TARİHLERİ!
            SON DAKİKA