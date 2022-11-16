TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Bitlis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...

TOKİ Bitlis kura çekimi canlı izleme ekranı ve isim listesi sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 200, Ahlat ilçesinde 270, Hizan ilçesinde 80, Merkez ilçesinde 250, Tatvan ilçesinde de 450 konut inşaa edilecek. Toplamda konutu sayısı 1250 olacak. Konutların hak sahipleri ise 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bitlis'teki konutlardan birine sahip olabilmek için başvuru yapan binlerce kişi bugünkü kura sonuçlarını bekliyor. Peki Bitlis konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI! Bitlis TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...
TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez ilçeleri kura çekimi 16 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da başlayacak. İsim listesi TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olacak. Aşağıdaki linkten TOKİ resmi sayfasına giriş yapıp isim listesini sorgulayabilirsiniz.
TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.
14 Kasım: Ağrı
15 Kasım: Hakkari
16 Kasım: Bitlis
17 Kasım: Muş, Kilis