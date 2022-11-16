TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Bitlis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...

TOKİ Bitlis kura çekimi canlı izleme ekranı ve isim listesi sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 200, Ahlat ilçesinde 270, Hizan ilçesinde 80, Merkez ilçesinde 250, Tatvan ilçesinde de 450 konut inşaa edilecek. Toplamda konutu sayısı 1250 olacak. Konutların hak sahipleri ise 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bitlis'teki konutlardan birine sahip olabilmek için başvuru yapan binlerce kişi bugünkü kura sonuçlarını bekliyor. Peki Bitlis konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI! Bitlis TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...