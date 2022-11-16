Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı! Borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Özsu Balık halk arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı ne? Özsu Balık halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
HALKA ARZ NE ZAMAN?
Özsu Balık halka arz talep toplama sürecinin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak halka arz tarihi henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Bilindiği üzere geçen hafta da Alfa Solar Enerji, halka arz aşamasında talep toplama sürecini tamamladı. Böylece Kasım ayında yaklaşık 3 aylık aranın ardından Borsa İstanbul'a 3 yeni şirket daha eklenmiş olacak.
ÖZSU BALIK HALKA ARZ FİYATI NE?
Şirketin payları 7,69 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. SPK haftalık bülteninde Özsu Balık halka arz için 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL oldu.