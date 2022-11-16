Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı! Borsada ne zaman işlem görecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Özsu Balık halk arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı ne? Özsu Balık halka arz borsada ne zaman işlem görecek?