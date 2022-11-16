Binlerce kişi imar barışı için bekleyiş içine geçti. Konu yakın zamanda gündeme geldi ve heyecan başladı. Peki, İmar Affı ÇIKACAK MI, ne zaman çıkacak? İmar affı son dakika kimleri kapsıyor, şartlar neler?
İMAR AFFI ÇIKACAK MI?
İmar affı kanun teklifi, 11 Ekim'de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme henüz yok. Yakın zamanda hükümet tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
İMAR AFFI NEDİR?
Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır.