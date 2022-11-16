Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kasım ayına girmemizle birlikte havaların soğuması vatandaşlar destekten yararlanmak için arayışa geçirdi. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!