Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan doğalgaz yardımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kasım ayına girmemizle birlikte havaların soğuması vatandaşlar destekten yararlanmak için arayışa geçirdi. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları neler? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu!
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların faydalanacağı belirtien yardıma aynı zamanda ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da başvuruda bulunabilecek. Kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşam destek cihazına bağlı bulunanlar da başvuru yapacak.
2022 DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönem doğalgaz yardımı hakkında, ''Doğal gaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' dedi.