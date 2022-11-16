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    • Ekonomi
    • 16.11.2022 14:12
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    • 16.11.2022 14:12
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    9 bin 100 TL maaşla kamu alımı! Bakanlık duyurdu! MÜLAKATSIZ, YAŞ ŞARTSIZ 1.000kişi alınacak! Başvuru için son 1 hafta!

    Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir mülakat şartı olmadan KPSS puan sıralaması ile 1.000 büro personeli alımı gerçekleştirilecek. Adaylar ise konuyla ilgili birçok detayı araştırmaya başladı. KPSS sıralamasına göre mülakatsız büro personeli alımı yapılacak. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    9 bin 100 TL maaşla kamu alımı!

    Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir mülakat şartı olmadan KPSS puan sıralaması ile 1.000 büro personeli alımı gerçekleştirilecek.

    TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE ŞARTLARI NELER?

    Adaylar başvurularını online olarak yapabilecek. Başvurular 21 Kasım 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2022 saat 17.00'a kadar devam edecektir. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

    Yerleştirmesi yapılan ve sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri Bakanlığın Merkez Birimleri ve Taşra Teşkilatının bulunduğu iller arasından elektronik kura çekim işlemi ile belirlenecektir.

        TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

        b) En az iki yıllık eğitim veren ve yüksekokulların büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, insan kaynakları yönetimi, adalet, dış ticaret, maliye, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, lojistik, bankacılık ve sigortacılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, bilgi yönetimi, bilgisayar programcılığı ile bilgi teknolojileri ya da bunlara denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.),

        c) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P93 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak.
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        HangiKredi
        Haberler Ekonomi 9 bin 100 TL maaşla kamu alımı! Bakanlık duyurdu! MÜLAKATSIZ, YAŞ ŞARTSIZ 1.000kişi alınacak! Başvuru için son 1 hafta!
            SON DAKİKA