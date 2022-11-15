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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 18:19
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    • 15.11.2022 18:19
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    Vakıfbank polis maaş promosyonu YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? EGM ödeme takvimi!

    Polis maaş promosyonları gündemde merak edilerek araştırılıyor. Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Tek seferlik ödenecek promosyon için tarih bilgisi ve ücret bilgisi araştırılmaya başlandı. Peki, Vakıfbank polis maaş promosyonu YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? İşte ödeme takvimi!

    takvim.com.tr
    Vakıfbank polis maaş promosyonu YATTI MI?

    EGM ve Vakıfbank arasında imzalanan promosyon anlaşması neticesinde polis memurlarına tek seferde hiçbir kesinti olmadan ödeme yapılacağı duyuruldu. Peki, Vakıfbank polis maaş promosyonu YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? Ödeme takvimi!

    VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Tek seferde ödenecek 27 bin lira promosyon ücreti henüz hesaplara yatırılmadı. Bu ay içerisinde maaş promosyonlarının hesaplara yatırılması bekleniyor.

    POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

    Polis maaş promosyonu Vakıfbank ve EGM ile yapılan anlaşma sonrasında 36 ay için 27 bin lira olarak belirlendi. Promosyon ücretinin tek seferde ve hiçbir kesinti olmadan hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada promosyon konusuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

        "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

        Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

        Açıklamada; 'Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.' ifadelerine de yer verildi.
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