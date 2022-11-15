Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Bakan Vedat Bilgin kadro açıklaması son dakika: Kimler kapsama girecek?

Kamuoyu tarafından yakından takip edilen sözleşmeliye kadro açıklamalarına bir yenidi daha eklendi. Bir süredir gündemde olan sözleşmeliye kadro için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Kimler kapsama girecek? İşte merak edilenler!
2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz."