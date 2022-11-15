KYK bursu ilk ödeme NE ZAMAN, ne kadar yatacak? 2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ || 3 AYLIK TOPLU KYK hangi tarihte yatacak?

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATAR 2022?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Başvuruların bu sene Kasım ayında başlamaısnın ardından ilk bursların Aralık ayında hesaplara yatması gerekiyor.