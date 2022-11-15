KYK bursu ilk ödeme NE ZAMAN, ne kadar yatacak? 2022-2023 KYK TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ || 3 AYLIK TOPLU KYK hangi tarihte yatacak?

KYK ocak ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. İşte KYK ödeme tarihleri ve tüm detaylar...
İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATAR 2022?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Başvuruların bu sene Kasım ayında başlamaısnın ardından ilk bursların Aralık ayında hesaplara yatması gerekiyor.
3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN, NE KADAR?
KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL,
Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL
Doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.
🔶 LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 3 AYLIK TOPLAM 2.550 TL YATIRILACAK.