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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 08:58
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    • 15.11.2022 08:58
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    Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Kasım Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Kasım ayı evde bakım maaşları sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli yatan ödemeleri yatp yatmadığı e-Devlet aracılığı öğrenilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 15 Kasım Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ ve e-Devlet sorgulama ekranı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları için bugün kritik gün! Her ay 2 bin 706 TL alan vatandaşlar Kasım ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları her ay 15'inden itibaren yatmaya başlıyor. Ödemelerin tamamı ay sonuna kadar tamamlanmış oluyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 KASIM 2022

    1- Edirne
    2- Tokat
    3- Çanakkale
    4- Ordu
    5- Diyarbakır
    6- Antalya
    7- Karabük

    8- Osmaniye9- İstanbul
    10- Zonguldak
    11- Uşak
    12- Kocaeli
    13- Balıkesir
    14- Konya
    15- Samsun

    16- Niğde
    17- Bilecik
    18- Afyonkarahisar
    19- Kahramanmaraş
    20- Manisa
    21- Sakarya
    22- Malatya
    23- Çorum
    24- Bursa

        25- Gaziantep26- Giresun
        27- Eskişehir
        28- Adana
        29- Aksaray
        30- Düzce
        31- Kayseri
        32- İzmir
        33- Hatay

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET EİLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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        Asgari ücret ne kadar olacak?
        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Kasım Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı!
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