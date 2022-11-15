Emniyet promosyon ne zaman yatacak? Polis promosyonu yattı mı? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!

Polis promosyonu yattı mı, Emniyet promosyon ne zaman yatacak soruları polis memurlarının gündeminde yer alıyor. Yapılan duyuruda "Peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır." İfadeleri yer almıştı. İşte Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!
EMNİYET PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.
Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır." denildi.
Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.