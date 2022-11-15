Emniyet promosyon ne zaman yatacak? Polis promosyonu yattı mı? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!

Polis promosyonu yattı mı, Emniyet promosyon ne zaman yatacak soruları polis memurlarının gündeminde yer alıyor. Yapılan duyuruda "Peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır." İfadeleri yer almıştı. İşte Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!