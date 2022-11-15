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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 22:01
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    • 15.11.2022 22:01
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    Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? Brent petrol son dakika: Güncel akaryakıt fiyat listesi!

    Sürücüler tarafından güncel akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak motorine 1,56 liralık indirim gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada benzine zam geleceği ileri sürüldü. Peki, Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? Brent petrol son dakika: Güncel akaryakıt fiyat listesi!

    Benzine zam geleceği yönünde aramalar hız kazandı. 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim yapıldı. Bu gelişmelerin ardından benzine zam geleceği konuşuluyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyat listesi!

    BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Bazı iddialara göre benzine 1 lira 31 kuruş zam yapılacağı ileri sürülüyor. Ancak konuyla alakalı resmi açıklama gelmedi.

    SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM!

    Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

    15 Kasım 2022 tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.

        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

        Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 15 Kasım 2022 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

        ANKARA

        Motorin fiyatı: 24,89 TL

        Benzin fiyatı: 22,83 TL

        LPG fiyatı: 10,79 TL

        İSTANBUL

        Motorin fiyatı: 24,79 TL

        Benzin fiyatı: 22,68 TL

        LPG fiyatı: 10,80 TL

        İZMİR

        Motorin fiyatı: 24,93 TL

        Benzin fiyatı: 22,84 TL

        LPG fiyatı: 10,54 TL
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        Haberler Ekonomi Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? Brent petrol son dakika: Güncel akaryakıt fiyat listesi!
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