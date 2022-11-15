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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 09:05
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    • 15.11.2022 09:05
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    50 bin TL maaşla Kanada ve Finlandiya'ya 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan meslekler

    Kanada ve Finlandiya çağdaş hayatıyla eğitim sisteminin kalitesiyle her daim adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Bilindiği üzere ülkemizde bilhassa son günlerde ekonomik sıkıntılar insanları yurtdışında çalışmaya itti! Bu noktada Kanada ve Finlandiya gibi ülkeler; hem hayat koşulları hem de çalışma şartları yönünden iddialı bir konumda yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    Kanada ve Finlandiya’ya 50 bin TL maaşla 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor!

    Kanada ve Finlandiya son zamanlarda işçi alımını hızlandırarak 30 bin vasıflı ve vasıfsız işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 50 bin TL maaşla yapılacak olan işçi alımının sonrasında milyonlarca birey iş başvurularına bakmaya başladı bile. İşçi alımının hangi gruplarda olacağı merak edilen haberler arasında yer alıyor.

    İşçi Alımına İlgi Var!

    Nüfus düşüklüğünden dolayı son vakitlerde her iki ülkede işçi alımı yapmaya karar verdi. Vasıflı ve vasıfsız işçi alımında ön plana çıkan meslek grupları arasında %60'lık payı inşaat işçileri kapsıyor.

    Geri kalan %40'lık pay ise hizmet sektörü olarak ön plana çıkıyor. İşçi alımının gelecek zamanlarda daha çok artırarak 60 binin üstüne çıkartılması beklenilen haberler arasında bulunuyor.

        Kanada ve Finlandiya işçi alımına vatandaşlar büyük özen ve ilgi gösteriyor. Ancak şunu belirtmek lazım olur ki işçi alımının mülakat sistemiyle uygulanacağı bir gerçektir. İşçi alımında bilhassa hizmet pazarında müracaat yapacak olan vatandaşlardan İngilizce dil bilgi kapasitesi zorunluluğu bulunuyor.

        Bunun yanı sıra lise ve üniversite dengi okullardan mezuniyet koşulu da vatandaşlarda aranan nitelikler arasında bulunuyor. Kanada ve Finlandiya işçi müracaatlarının gelecek vakit dilimleri içerisinde başlaması bekleniyor.

        Yabancı Dilk Oldukça Önemli!

        Başvuru işlemleri her iki devletin kendi web sitesi kaynakları üzerinden yapılabilecek. Dolayısıyla bu süreçte yabancı dil bilgisi son derece önemlidir. Yabancı dil bilgisi konusunda yetersiz bir kişiyseniz, İngilizce bilen bir kişiden bu süreçte yardım almanız başvurunuzun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için etkili olan etmenler arasında bulunuyor.

            Başvurular elektronik ortam üzerinden yapılacak. Başvuru sonucu olumlu olarak sonuçlanan kişiler konsolosluk binalarına giderek mülakata tabii tutulacaklar. Mülakattan olumlu puan alan kişiler ardından işlemlerine başlayabilecek!
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            Haberler Ekonomi 50 bin TL maaşla Kanada ve Finlandiya'ya 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan meslekler
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