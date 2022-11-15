50 bin TL maaşla Kanada ve Finlandiya'ya 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan meslekler

Yabancı Dilk Oldukça Önemli!

Başvuru işlemleri her iki devletin kendi web sitesi kaynakları üzerinden yapılabilecek. Dolayısıyla bu süreçte yabancı dil bilgisi son derece önemlidir. Yabancı dil bilgisi konusunda yetersiz bir kişiyseniz, İngilizce bilen bir kişiden bu süreçte yardım almanız başvurunuzun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için etkili olan etmenler arasında bulunuyor.