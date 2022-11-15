50 bin TL maaşla Kanada ve Finlandiya'ya 30 bin vasıflı vasıfsız işçi alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılan meslekler

Kanada ve Finlandiya son zamanlarda işçi alımını hızlandırarak 30 bin vasıflı ve vasıfsız işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 50 bin TL maaşla yapılacak olan işçi alımının sonrasında milyonlarca birey iş başvurularına bakmaya başladı bile. İşçi alımının hangi gruplarda olacağı merak edilen haberler arasında yer alıyor.
İşçi Alımına İlgi Var!
Nüfus düşüklüğünden dolayı son vakitlerde her iki ülkede işçi alımı yapmaya karar verdi. Vasıflı ve vasıfsız işçi alımında ön plana çıkan meslek grupları arasında %60'lık payı inşaat işçileri kapsıyor.
Geri kalan %40'lık pay ise hizmet sektörü olarak ön plana çıkıyor. İşçi alımının gelecek zamanlarda daha çok artırarak 60 binin üstüne çıkartılması beklenilen haberler arasında bulunuyor.