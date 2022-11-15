2+1, 3+1 Urfa TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube: Halfeti, Siverek, Eyyübiye... TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ( TOKİ) satışa çıkarttığı konutlar arasında Şanlıurfa Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç yer alıyor. Toplam 7 bin 100 daire için bugün kura çekilecek. İşte TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Urfa TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube: Halfeti, Siverek, Eyyübiye...
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
TOKİ Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde yapılan konutlar için kura çekimini bugün gerçekleştiriyor.
Kura sonucunda isim listesi yayımlanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
TOKİ URFA KURA CANLI YAYIN:
TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?
13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT
ŞANLIURFA BOZOVA: 500
ŞANLIURFA SURUÇ: 250
ŞANLIURFA HİLVAN: 100
ŞANLIURFA HALFETİ: 120