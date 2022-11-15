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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 09:49
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    • 15.11.2022 09:49
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    2+1, 3+1 Urfa TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube: Halfeti, Siverek, Eyyübiye... TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ Şanlıurfa CANLI kura izleme ekranı ve 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ’nin Şanlıutfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde satışa çıkardığı 7 bin 100 konut bugün sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Ura 2+1, 3+1 kura canlı yayın ekranı ve İSİM LİSTESİ...

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ( TOKİ) satışa çıkarttığı konutlar arasında Şanlıurfa Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç yer alıyor. Toplam 7 bin 100 daire için bugün kura çekilecek. İşte TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 2+1, 3+1 Urfa TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube: Halfeti, Siverek, Eyyübiye...

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    TOKİ Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde yapılan konutlar için kura çekimini bugün gerçekleştiriyor.

    Kura sonucunda isim listesi yayımlanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    TOKİ URFA KURA CANLI YAYIN:

    TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

    13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

    ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

    ŞANLIURFA BOZOVA: 500

    ŞANLIURFA SURUÇ: 250

    ŞANLIURFA HİLVAN: 100

    ŞANLIURFA HALFETİ: 120

        ŞANLIURFA SİVEREK: 500

        ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

        ŞANLIURFA BİRECİK: 500

        ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

        ŞANLIURFA HARRAN: 250

        NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım; Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

        Bugün Van ve Şanlıurfa kura çekimi yapılacak.

        TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

        Diğer illerdeki kura tarihleri için:

        İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 2+1, 3+1 Urfa TOKİ kura çekilişi CANLI izle Youtube: Halfeti, Siverek, Eyyübiye... TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
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