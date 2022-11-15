15 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Yükseliş piyasayı tarumar etti! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın!

Son zamanlarda yaşanan altın dalgalanmaları sonucunda altın yatırımcıları büyük bir endişe duyuyor. Altın fiyatları hakkında uzmanlar tarafından üst üste açıklamalar geliyor. Kısa bir süre önce ONS altın fiyatı 1600 dolar seviyesinden fırlayarak 1750 civarlarına kadar yükselmişti. Bu olayla birlikte geçtiğimiz haftalarda 997 lira olan gram altın fiyatı bin liranın üzerinden satışa çıktı. 15 Kasım tarihi itibariyle güncellenen altın fiyatları üzerine gram atlın 1050 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları