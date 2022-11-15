15 Kasım İslam Memiş “O tarihe dikkat” dedi! Yükseliş piyasayı tarumar etti! Elinde altın, gümüş olanlar hemen baksın!

Son zamanlarda yaşanan altın dalgalanmaları sonucunda altın yatırımcıları büyük bir endişe duyuyor. Altın fiyatları hakkında uzmanlar tarafından üst üste açıklamalar geliyor. Kısa bir süre önce ONS altın fiyatı 1600 dolar seviyesinden fırlayarak 1750 civarlarına kadar yükselmişti. Bu olayla birlikte geçtiğimiz haftalarda 997 lira olan gram altın fiyatı bin liranın üzerinden satışa çıktı. 15 Kasım tarihi itibariyle güncellenen altın fiyatları üzerine gram atlın 1050 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğunu merak eden yatırımcılar ''gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar?'' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte güncel altın fiyatları
İslam Memiş'ten altın için rekor tahmini
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Kasım ayı süresince sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. İslam Memiş, "Pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum" dedi. Fed'in gelecek toplantıdaki faiz kararına ilgi çeken Memiş, "Bundan sonra emtia pozitif seyredecek. Gram altın amacıyla 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz. Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var" ifadelerini kullandı.
Dip Seviyeler Ortaya Çıktı!
Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.