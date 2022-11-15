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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 09:25
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    • 15.11.2022 09:27
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    15 Kasım 2022 EYT son dakika haberi: EYT’den yararlanacaklar dikkat 18 yaş detayı! EYT çıkmadan önce bunları yapın, emeklilik fırsatını kaçırmayın

    Emeklilik hesabı yapılırken 18 yaş evveli sigorta da öneme alınacak. Nisan 1981 tarihi, bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde mühim bir rol oynayacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 evveli değişik hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden evvel (8 Eylül 1999 evvelsi) sigortalı olanlar bağlamında Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş evvel ya da ardından olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor.

    takvim.com.tr
    EYT’den yararlanacaklar dikkat! 18 yaş detayı ortaya çıktı

    15 Kasım 2022 EYT son dakika haberleri sayfamızda. 18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisinde Nisan 1981, Eylül 1999 öncesi önem taşıyor. 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabiler. Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor.

    Sigortalı Başlamaya 18 Yaşından Önce Başlayanlar EYT'den Nasıl Yararlanacak?

    18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlanma hakkı sağlayacak.

    EYT yasası tarihi açıklandı!

    Son dakika haberi: EYT bağlamında beklenilen tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Vedat Bilgin, EYT'yi Aralık ayı için Meclis'e takdim edeceklerini söyledi. Bakan Bilgin 4 milyon bireyin beklediği EYT düzenlemesiyle yeni gelişmeyi de ilk kez duyurdu. Bilgin yaptığı bildirimde "Yaklaşık 6 milyona yakın insanın emeklilik şartlarını düzenleyecek kapsamlı planlama yaptık" dedi. Bakan Bilgin, şu anda şartları dolduran 1.5 milyon birey olduğunu açıkladı.

    Yeni düzenleme kimleri kapsayacak?

    İlk sigortalı olduğu tarih 1999'un Eylül ayından önce olanlara yönelik bir düzenleme olacak. Bu tarihten önce sigortalı olan kadın çalışanlar; 20 yıllık çalışma süresini ve 5 bin gün prim gün sayısını tamamlayanlar düzenlemeden yararlanacak. Aynı şekilde 1999'un Eylül ayında önce sigortalı olan erkek çalışanlar; 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim günü dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak. Düzenlemeden yararlanmak için çalışma süresinin (hizmet süresi) ve 5 bin prim günün doldurulması şart. Hizmet süresini doldurmayanlar ve prim gün sayısı eksik olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamayacak.

        Yaş şartı tüm çalışanlar için mi kalkacak?

        Hayır; ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olup da kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma yılını doldurup, 5 bin prim gün sayısını tamamlayan ve emeklilikte yaşa takılanlar için yaş şartı kalkacak ve bu kişiler emekli olabilecek.

        Kaç kişi EYT düzenlemesinden yararlanacak?

        1999 Eylül öncesi sigortalı olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını tam olarak dolduran kişi sayısı 1.5 milyon kişi. İlk etapta bu kişiler emekli olacak. Sonrasında prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar düzenlemeden yararlanıp emekli olacak ki, bu kişilerin sayısını Bakan Vedat Bilgin 4 milyon kişi olarak açıkladı. Böylece EYT düzenlemesinden 5.5 milyon kişi yararlanacak. Daha açık bir anlatımla, ilk etapta çalışma yılını ve prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacak. Prim gün sayısı ya da çalışma yılı emeklilik için eksik olanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabilecek.

        EYT düzenlemesi ile prim gün sayısında ve hizmet süresinde azalmaya gidilir mi?

        Hayır, erkekler için 25, kadın çalışanlar için 20 ve her iki kesim için de 5 bin prim gününde esneme olmayacak.

            Prim gün sayısı eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması yaparak prim gün sayılarını tamamlayıp, düzenlemeden yararlanacaklar mı?

            Aralık ayında Meclis gündemine gelecek EYT düzenlemesinin içeriği henüz net değil. Dolayısıyla prim gün sayısı eksik olanlara borçlanma hakkı tanınacak mı şimdilik bilinmiyor. Ancak Bakan Bilgin'in açıklamaları çerçevesinde yapılan düzenlemenin herkesi kapsayan bir düzenleme olacağı ve prim gün sayısı ya da çalışma yılı emeklilik için eksik olanlar prim gün sayılarını ve çalışma yıllarını tamamladıklarında düzenlemeden yararlanıp emekli olabileceklerine göre borçlanma imkanı tanınacak gözüküyor.

            EYT düzenlemesi ne zaman olacak?

            Aralık ayında yasal düzenleme Meclis'e gelecek, Meclis'te görüşüldükten sonra yasa çıkacak ve yeni düzenleme 2023 ilk aylarında uygulamaya geçecek.

            EYT'liler 2023'ün Ocak ayında emekli maaşlarını alırlar mı?

            EYT düzenlemesi yapıldıktan sonra EYT'li olup da emekli olmak isteyenler önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik için başvuracak. Bu kişilerin prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamlayıp tamamladığına bakılacak. EYT düzenlemesi kapsamına girip girmediğinin kontrolü yapılacak. Tüm bunlardan sonra bu kişilere emeklilik hakkı tanınacaktır. 2023'ün Şubat-Mart ayından itibaren bu kişiler EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olmaya başlayacaklardır.
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            Haberler Ekonomi 15 Kasım 2022 EYT son dakika haberi: EYT’den yararlanacaklar dikkat 18 yaş detayı! EYT çıkmadan önce bunları yapın, emeklilik fırsatını kaçırmayın
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