Sanica Isı halka arzını açıkladı ve gündemde ayrıntıları araştırılır oldu. Ne zaman borsada işlem göreceğinden, hangi bankalar aracılığı ile yapılacağına kadar detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilrsiniz. Peki, Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Sanica halka arz eşit mi, oransal mı? Halka arz hangi bankada? İşte merak edilenler!