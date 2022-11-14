Sanica Isı halka arzını açıkladı ve gündemde ayrıntıları araştırılır oldu. Ne zaman borsada işlem göreceğinden, hangi bankalar aracılığı ile yapılacağına kadar detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilrsiniz. Peki, Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? Sanica halka arz eşit mi, oransal mı? Halka arz hangi bankada? İşte merak edilenler!
SANİCA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILACAK?
Toplam 54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren Sanica Isı'nın halka arzı Gedik Yatırım'ın liderliğinde ve İntegral Yatırım'ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
SANİCA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sanica Isı'nın 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzı için, 15/16/17/18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak.