PTT promosyon ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı PTT emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatacak?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır"