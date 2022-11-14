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    • Ekonomi
    • 14.11.2022 07:31
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    • 14.11.2022 07:31
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    Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası YENİ promosyon ÜCRETİ - MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?

    Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Promosyonun artmasından sonra ise emekliler, Ziraat Bankası emekli promosyonu yeni tutarını sık sık aratıyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası yeni promosyon ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?

    Ziraat Bankası emekli promosyon tutarlarında artış sağlandı. Promosyonun artmasından sonra ise emekliler, Ziraat Bankası emekli promosyonu yeni tutarını sık sık aratıyor. Peki, Ziraat Bankası promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası yeni promosyon ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

    💸3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
    💸3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
    💸7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
    💸10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli promosyonu için başvuruları 18 Ekim tarihinde başladı ve promsoyon ödemeleri ise 1 Kasım tarihi itibari ile başlayacak.

        EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        KAMPANYA SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

        Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 31 Ağustos olarak belirlenmişti. Birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ekim ayının başlamasıyla birlikte bir çok banka son başvuru tarihini Ekim ayı sonuna kadar uzatırken bazı bankalar ise 2022 yılının sonuna kadar uzattı.

        Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası YENİ promosyon ÜCRETİ - MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATAR?
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