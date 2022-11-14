KASIM doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? | turkiye.gov.tr DOĞALGAZ DESTEĞİ SORGULAMA | Kasım 2022 doğalgaz destek ödemesi ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan doğalgaz yardımının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ 2. ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Konuyla ilgili olarak Bakan Yanık; ''Bir ısı haritası oluşturduk. Bu haritaya göre 950-2 bin 500 lira arasında kademe kademe ödemesi yapıyoruz. Başvurular 5 Eylül'de başladı. Normal şartlarda ev sahibi olma gibi şartlar vardı. Bu kapsamı genişlettik, kiracılar da yararlanıyor. Kişinin, faturasını PTT'ye götürmesi yeterli. Sayısı belirledikten sonra ödemeler ekim-kasım gibi yapılacak''
DOĞAL GAZ DESTEĞİ NE KADAR?
Doğal gaz yardımı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Doğalgaz tüketim desteğinde yeni başvuru döneminde kiracıları da kapsama aldık ve hane başına destek oranını 900-2500 TL arasında olarak belirledik.'' ifadelerini kullandı.