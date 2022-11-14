Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.11.2022 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2022 13:19
    ABONE OL

    Emekliye son dakika müjdesi geldi! Maaşını özel bankalardan alan kişilere ödeme yapılacak! Yapıkredi, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası...

    Emekliye son dakika müjdesi geldi! Emekli vatandaşlara özel olarak gerçekleştirilen kampanya olanakları her geride bıraktığımız gün daha çok büyütülüyor. Emekliler bağlamında özel bankalar harekete geçti. Bu kapsamda maaşını özel bankalardan alan vatandaşlara ayrıcalıklı bir hizmet imkanı sunulacak. Kişilere özel olarak sunulacak bu imkanların gelecek vakitlerde genişletilmesi beklenilen haberler arasında bulunuyor. Emekli vatandaşlar özel bankalara maaşlarını taşıyarak 7500 TL'ye kadar promosyon indiriminden faydalanma avantajına sahip olabilecekler.

    takvim.com.tr
    Maaşını özel bankalardan alan kişilere ödeme yapılacak!

    Bankaların sunmuş bulunduğu promosyon oranlarının gelecek vakitlerde artırılması bekleniyor. Sonuç olarak emekliler avantajlı bir hizmet deneyiminden ayrıcalıklı koşullar altında faydalanarak güzel kazancalar elde edebilecekler. Bu kapsamda devlet bankalarına nazaran özel bankalar emeklilere daha yüksek oranda promosyon öneriyi vermeyi kabul ediyor. Emeklilere özel olarak yayılan bu imkanların gelecek vakit dilimleri içerisinde 10.000 TL bandına çıkması beklenilen haberler arasında bulunuyor.

    Kampanya Nihayet Genişliyor!

    Emekli vatandaşlara sunulacak olan tekliflerin her geride bıraktığımız gün genişletilmesi emeklilerin parasal yönden güçlenmesine vesile oluyor. Yapılan son dakika açıklamalarının sonrasında emekliler özel bankalara isim, marka ayırt etmeksizin akın etmeye başladı. Emekliler her yönden işlevsel koşullar dahilinde hizmet olanaklarından faydalanma fırsatlarına sahip olabilecekler.

    Emeklilere yayılan kampanya paketlerinin gelecek zamanlarda artırılması beklenilen haberler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sonuç olarak vatandaşlar geniş standartlar dahilinde bir hizmet avantajından yararlanarak ekstra promosyonlar kazanma avantajlarına erişmiş olacak!

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi'den yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.

        AKBANK

        Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt.

            TÜRKİYE İŞ BANKASI

            Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Terörist ABD’nin sözde akademisinden çıkmış!
            Haberler Ekonomi Emekliye son dakika müjdesi geldi! Maaşını özel bankalardan alan kişilere ödeme yapılacak! Yapıkredi, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası...
                SON DAKİKA