Asgari ücrette tarih belli oldu! 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman? En az %50 NET artış! "8 bin 250 TL olabilir..."

Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere asgari ücret zammı Tespit Komisyonu toplantılarının ardından alınan karar neticesinde belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Tespit Komisyonu ile ilgili son dakika açıklama geldi.
YILBAŞI ZAMMI KESİN
Mevzuata göre asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere, genelde yılda bir kere belirleniyor. Halihazırda temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte, yılbaşında yeni bir zam için zorunluluk bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız" açıklaması nedeniyle yeni bir zamma kesin gözüyle bakılıyor.
ENFLASYON BELİRLEYECEK
Merak edilen ise zammın oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu süreçte yaptıkları açıklamalarla asgari ücretlinin enflasyon karşısında korunacağı, asgari ücrette enflasyon altında artış olmayacağı yönünde mesajlar verdiler.