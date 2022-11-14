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    • Ekonomi
    • 14.11.2022 12:46
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    • 14.11.2022 12:46
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    Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? Alfa Solar Enerji hisse kodu ve fiyatı!

    Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 3 gün boyunca talep toplayan Alfa Solar Enerji’nin kaç lot verdiği, hisse kodu ve borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? İşte Alfa Solar Enerji hisse kodu!

    Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Alfa Solar Enerji halka arz talep toplama süreci sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte Alfa Solar Enerji'ye (ALFAS) ait halka arz sonuçları açıklandı mı merakla araştırılmaya başlandı. İnternet arama motorlarında 'Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Kaç lot verdi? Alfa Solar Enerji hisse kodu! Alfa Solar ne zaman borsada işlem görecek?' soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

    ALFA SOLAR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

    ''Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında 9, 10, 11 Kasım 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.200.000 TL olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

    Toplam halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.''

    ALFA SOLAR HİSSE FİYATI

    Oransal Dağıtım –sabit fiyatla talep toplama şeklinde gerçekleştirilen Alfa Solar halka arz işleminde 1 TL nominal değerli payın fiyatı 58,50 TL olarak belirlendi.

    ALFAS kodu ile talep toplayan Alfa Solar Enerji'nin 9.200.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL'ye ulaşacak.

        ALFA SOLAR ENERJİ BORSADE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Alfa Solar halka arz işlemleri 9-10-11 Kasım 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleşirken, 14 Kasım Pazartesi günü yani bugün borsalar açıldıktan sonra işlem görmesi bekleniyor
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        Haberler Ekonomi Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi? Alfa Solar Enerji hisse kodu ve fiyatı!
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