Evde bakım maaşı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden daha az olma şartı aranıyor.
KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı vde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ödemeler her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ise her ay farklılık gösteriyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.